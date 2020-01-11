2020/01/11 | 10:19 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداداعلنت مديرية الحشد الشعبي، السبت، بانطلاق عملية علي ولي الله الثالثة لاكمال تطهير جزيرة الحضر جنوب الموصل.وقالت المديرية في بيان ان "قوة مشتركة من اللوائين الـ44 و25 تطلق عملية “علي ولي الله الثالثة” لإكمال تطهير جزيرة الحضر( جنوب الموصل) من بقايا عصابات داعش الإرهابي".واضافت، ان "قيادة عمليات نينوى للحشد الشعبي متمثلة بالألوية 15، و25، و33، 44 واستخبارات ومفارز مكافحة المتفجرات انطلقت في (الثاني من كانون الثاني الحالي) نفذت عملية “شهداء القائم” لتطهير جزيرة الحضر الواقعة جنوب الموصل من فلول المجاميع الإجرامية".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انطلاق عملية علي ولي الله الثالثة لاكمال تطهير جزيرة الحضر جنوب الموصل) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (انطلاق عملية علي ولي الله الثالثة لاكمال تطهير جزيرة الحضر جنوب الموصل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).