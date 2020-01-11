تعيين هيثم بن طارق آل سعيد سلطانا لعمان خلفا للسلطان الراحل قابوس بن سعيد

2020/01/11 | 10:19 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/متابعةقالت صحيفة الوطن العمانية إن هيثم بن طارق آل سعيد أدى اليمين القانونية أمام مجلس عمان، صباح اليوم السبت، سلطانا لعمان خلفا للراحل قابوس بن سعيد، وذلك بموجب النظام الأساسي للدولة.وعقد مجلس الدفاع في عمان جلسة طارئة في مقره بالبستان، حيث تم أداء القسم.ونقلت وكالة "رويترز" عن قناة "الجزيرة" القطرية أن عُمان عينت هيثم بن طارق سلطنا خلفا لابن عمه السلطان قابوس.ولم يصدر بعد أي تأكيد رسمي للنبأ.

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