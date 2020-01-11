ملياردير عربي سوف يتزوج ابنه “ترامب” هذا اليوم

2020/01/11 | 10:23 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تحدد يوم الحادي عشر من الشهر الحالي موعدا لزفاف تيفاني، صغرى بنات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على الشاب اللبناني الأصل مايكل شربل بولص، في حفل بينت بطاقات الدعوة أنه سيكون […]

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