عمرو دياب يعلن عن ألبومه الجديد 2020

2020/01/11 | 10:26 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشر النجم، عمرو دياب، في صفحته على “فيسبوك” صورا من حفله يوم أمس بمدينة جدة، والذي كان كامل الحضور، وأعلن من خلال الحفل عن طرح ألبومه الجديد بعنوان “أنا غير” بعد عشرة أيام.وقدم عمرو دياب في حفله الضخم ليلة أمس في مدينة جدة مجموعة من أغانيه القديمة والجديدة، وسط تفاعل حاشد من الجماهير السعودية.

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