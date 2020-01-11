مصرف الرافدين يطلق سلف الـ 25 مليون دينار لموظفي الدولة

2020/01/11 | 10:29 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق أعلن مصرف الرافدين، السبت، اطلاق السلف التكميلية الإضافية لموظفي دوائر الدولة التي تترواح مابين ( 5 ، 10 ، 15، 20، 25 ) مليون دينار وحسب تقدير راتب الموظف وذلك عن طريق بطاقة الماستر كارد الدولية والموطنة رواتبهم حصرا لدى المصرف.وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان تلقته “يس عراق”، انه “تم […]

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