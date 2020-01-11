بالصور.. عبد المهدي يصل إلى أربيل في طائرة عسكرية

2020/01/11 | 10:33 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- اربيل

أفاد مصدر مطلع، السبت (11 كانون الثاني 2020)، بأن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي وصل إلى محافظة أربيل في زيارة رسمية، مبيناً أن رئيس الإقليم نيجيرفان بارزاني كان في استقباله في مطار المحافظة الدولي.

وقال المصدر في حديث لـ (بغدا

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت لجنة التربية النيابية، السبت (11 كانون الثاني 2020)، عزمها عقد اجتماعاً لمناقشة دوام الطلبة وامتحانات نصف السنة.

وقال عضو اللجنة النائب هوشيار قرداغ لوكالة الانباء العراقية الرسمية، إن "لجنة التربية في مجلس ا

بغداد اليوم- خاص

كشف مصدر مطلع، السبت (11 كانون الثاني 2020)، ان رئيس الوزراء عادل عبد المهدي سيبحث خلال زيارته لأربيل ملفات متعددة تتعلق بالأوضاع الدائرة في العراق والمنطقة.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، ان "عبد المهدي سيبحث مع قي

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