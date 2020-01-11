نائب بالبناء يعلق على “خطبة التنازل” ويكشف عن “اتفاق مبدئي” بشأن رئاسة الوزراء

2020/01/11 | 10:38 - المصدر: سومر نيوز

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بغداد:سومر نيوز

كشف النائب عن تحالف البناء حسين عرب، السبت، عن وجود “اتفاق مبدئي” بشأن حسم منصب رئيس الوزراء خلفا ...

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