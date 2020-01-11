2020/01/11 | 10:39 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بات كاظمة الكويتي قريبًا للغاية من الحصول على جهود اللاعب العراقي محمد شوكان، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.وقال شوكان في تصريحات “تم الاتفاق مع نادي كاظمة على تمثيل الفريق في الشتاء”.وأوضح أنه سيغادر إلى الكويت خلال اليومين المقبلين، لتوقيع العقود بشكل رسمي والانضمام للتدريبات الجماعية لكاظمة.ونوه “توقف الدوري في العراق أجبر بعض

هناك تفاصيل اخرى بخصوص محمد شوكان على أعتاب الدوري الكويتي وكالة صدى الاعلام للانباء.

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