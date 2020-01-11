2020/01/11 | 10:39 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / سكاي برس

توفي سلطان عُمان قابوس بن سعيد مساء الجمعة بحسب ما اعلنت وكالة الانباء العمانية الرسمية.وقالت الوكالة على موقعها وحسابها في تويتر "ينعي ديوان البلاط السلطاني المغفور له بإذن الله تعالى مولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور المعظم" الذي توفي مساء الجمعة 10 يناير.وأ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد وفاة السلطان قابوس.. من سيحكم سلطنة عُمان؟) نشر أولاً على موقع (سكاي برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد وفاة السلطان قابوس.. من سيحكم سلطنة عُمان؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سكاي برس).