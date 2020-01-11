2020/01/11 | 10:40 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق نشر مرصد الحريات الصحفية مقطع فيديو للصحفي أحمد عبد الصمد كان قد تركه وديعة لديهم تنشر حال وفاته بعد تعرضه لتهديدات.وقال عبد الصمد في المقطع الذي نشره المرصد على فيسبوك “تعرضت في البصرة إلى الكثير من التهديدات غير الظاهرية”.نشر مرصد الحريات الصحفية مقطع فيديو للصحفي أحمد عبد الصمد كان […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد.. وصية الصحافي أحمد عبد الصمد في حال مقتله) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد.. وصية الصحافي أحمد عبد الصمد في حال مقتله) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).