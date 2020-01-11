شاهد..عبد المهدي يصل الى اربيل لبحث قضايا هامة

2020/01/11 | 11:18 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصل رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي قبل قليل الى محافظة اربيل ، وكان رئيس منطقة كردستان نيجرفان البارزاني وعدد من مسؤولي كردستان كانوا باستقبال ...

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