بعد الاعتراف.. توجيه عاجل من خامنئي بشأن خطأ الطائرة الأوكرانية

2020/01/11 | 11:21 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/متابعة أوعز المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، السبت، باتخاذ الاجراءات اللازمة إثر ثبوت الخطأ البشري للدفاع الجوي والذي أسفر عن اسقاط الطائرة الأوكرانية، ومصرع جميع ركابها وطاقمها صباح الأربعاء الماضي.ونقلت وكالة إيرانية، أن "المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، أوعز باتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن سقوط الطائرة الأوكرانية في الأراضي الإيرانية، بعدما أقرت طهران بسقوطها نتيجة خطأ بشري".وفي وقت سابق من اليوم، قال التلفزيون الإيراني، إن الطائرة الأوكرانية أسقطت في إيران "عن غير قصد"، يوم الأربعاء الماضي، وذلك نتيجة "خطأ بشري".وذكر التلفزيون الرسمي نقلا عن بيان عسكري، أن "الطائرة الأوكرانية التي تحطمت في إيران الأسبوع الماضي حلقت قرب منطقة عسكرية حساسة".وأوضح البيان أن "الطائرة دخلت بطريقة خاطئة في دائرة "هدف معاد" بعد أن اقتربت من "مركز عسكري حساس" تابع للحرس الثوري، منوها بأن الجيش كان في تلك اللحظات في "أعلى مستويات التأهب" وسط التوترات المتصاعدة الأخيرة مع الولايات المتحدة".وتابع البيان: "وفي مثل هذه الحالة، وفي ضوء ما حدث، وبسبب خطأ بشري وبطريقة غير مقصودة أصيبت الطائرة..نقدم اعتذاراتنا لما حصل".وشدد البيان على أنهم "سيقومون بتحديث الأنظمة لمنع تكرار مثل هذه الأخطاء في المستقبل".وأكد البيان أنه "ستتم محاسبة الأطراف المسؤولة عن ذلك".وأعرب الرئيس الإيراني حسن روحاني عن "أسفه الشديد لتسبب بلاده في عملية إسقاط الطائرة الأوكرانية التي راح ضحيتها 176 شخصا".وقال روحاني في تغريدة على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "خلص تحقيق للقوات المسلحة إلى أنه، لسوء الحظ، أدت الصواريخ التي أطلقت بسبب خطأ بشري إلى كارثة مروعة للطائرة الأوكرانية ومقتل 176 شخصا بريئا، وسيستمر التحقيق في أسباب هذه المأساة الكبيرة والخطأ الذي لا يغتفر".وأضاف، أن "جمهورية إيران الإسلامية تأسف بشدة لهذا الخطأ الكارثي"، مقدما تعازيه لعائلات الضحايا".وتحطمت طائرة الركاب من طراز "Boeing 737-800" التابعة لشركة "الخطوط الجوية الأوكرانية"، فجر يوم 8 يناير الجاري، خلال تنفيذها رحلة من طهران إلى العاصمة الأوكرانية كييف عقب إقلاعها بدقائق، في كارثة أودت بحياة 176 شخصا.

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