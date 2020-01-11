ترامب “على العراق دفع الأموال لدافعي الضرائب الأميركيين إذا اراد سحب القوات الأميركية “

2020/01/11 | 11:22 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… كشف دونالد ترامب الرئيس الأميركي، إن على الحكومة العراقية دفع الأموال لدافعي الضرائب الأميركيين إذا ارادت سحب القوات الأميركية من هناك، فينا اشار إلى أن الهجوم الذي استهدف قاسم سليماني منع حدوث “بنغازي” أخرى.وقال في مقابلة مع محطة فوكس نيوز الأميركية انه “بقتلنا سليماني فقد احبطنا مخططا كان ينوي قائد فيلق القدس تنفيذه […]

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