طهران تعترف بإسقاط الطائرة الأوكرانية

2020/01/11 | 11:22 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / أعرب وزير الخارجية الإيراني، جواد ظريف، عن أسفه واعتذاره عن إسقاط الطائرة الأوكرانية غير المتعمد، وأشار إلى أن “النزعة الأمريكية للمغامرة” كانت سبب الكارثة.وقال ظريف في تغريدة على “تويتر”: “يوم حزين.النتائج المبدئية للتحقيق الداخلي الذي أجرته القوات المسلحة تشير إلى أن خطأ بشريا، أثناء أزمة نجمت عن نزعة الولايات المتحدة للمغامرة، […]

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