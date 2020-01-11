ترامب : على الحكومة العراقية دفع اموال للامريكيين قبل الانسحاب

2020/01/11 | 11:24 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / متابعة /- كشف الرئيس الأميركي دونالد ترامب ، إن على الحكومة العراقية دفع الأموال لدافعي الضرائب الأميركيين إذا ارادت سحب القوات الأميركية من هناك، فيما اشار إلى أن الهجوم الذي استهدف قاسم سليماني منع حدوث “بنغازي” أخرى.وقال في مقابلة مع محطة فوكس نيوز الأميركية انه “بقتلنا سليماني فقد احبطنا مخططا كان ينوي قائد […]

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