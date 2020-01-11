نبيل عودة - يوميات نصراوي: في ذكرى وداعك: ستبقين أمي ..!

2020/01/11 | 11:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #نبيل_عودة في صباح اليوم الأول بعد وداعك، (أواخر 2000) وعلى غير العادة كانت جريدة “الاتحاد”* ملقاة على باب بيتك..ودافع قوي يشدني لأقرع الباب وأذكرك انك، على غير عادتك ..لم تأخذي الجريدة بعد.وقفت طويلا متأمّلا الباب الموصد بحيرة ..متخيّلا إيّاك وراءه ..وانك بين لحظة وأخرى ستفتحين الباب وأشاهد وجهك بهدوئه والابتسامة التي لا تفارقه ..وستأخذين جريدتك، تماما كما تفعلين كل صباح ..وأن ما ظننته وداعا أبديا......

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