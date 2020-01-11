مديحه الأعرج - وزير الجيش يقود بالتوافق مع نتنياهو وبمباركة السفير الاميركي قطار الاستيطان والضم الزاحف

2020/01/11 | 11:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #مديحه_الأعرج تقرير الاستيطان الاسبوعي من 4/1/2020-10/1/2020 إعداد: مديحه الأعرج/المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطانتواصل الادارة الاميركية استخفافها بالقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وتكرر على لسان وزير خارجيتها مايك بومبو في خطاب مسجل، في مؤتمر "منتدى كهيلت " حول الاستيطان ، الذي عقد في القدس الغربية الاسبوع الفائت مواقفها الشاذة بأن المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية لا تنتهك......

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