2020/01/11 | 11:26 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة ..يخوض فريق ليفربول مواجهة من العيار الثقيل في مشواره للتتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لأول مرة منذ عام 1990 عندما يحل ضيفًا على توتنهام بملعبه الجديد في لندن في الثامنة والنصف مساء اليوم، السبت، ضمن مباريات الجولة 22 من البريميرليج، ويتربع ليفربول على قمة جدول ترتيب الدورى الإنجليزى برصيد 58 نقطة، بينما يحتل توتنهام […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ليفربول يخوض مواجهة من العيار الثقيل من امام توتنهام) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ليفربول يخوض مواجهة من العيار الثقيل من امام توتنهام) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).