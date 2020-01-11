مسلحين يطلقون النار تجاه مدني في الشعب

2020/01/11 | 11:31 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)…كشف مصدر في الشرطة، اليوم السبت، عن مقتل مدني بهجوم مسلح شمالي العاصمة بغداد.وقال المصدر في حديث للمستقلة ، إن “مسلحين مجهولين أطلقوا النار تجاه مدني ضمن منطقة ابراهيم بن علي في الشعب، ما أسفر عن مقتله في الحال”.وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن “قوة أمنية طوقت مكان الحادث، فيما […]

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