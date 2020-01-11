نائب عن الفضيلة يرد على بيان الوقف الشيعي الأخير حول ’’جامع الرحمن’’

2020/01/11 | 11:35 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

رد النائب عن حزب الفضيلة، عبد الحسين الموسوي، السبت (11 كانون الثاني 2020)، على بيان الوقف الشيعي ح...





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