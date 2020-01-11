مشاريع القتل في العراق.. أحمد سعداوي

2020/01/11 | 11:36 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب: أحمد سعداوي كل شخص ينتقد إيران هو مشروع قتل.هذه الحقيقة للأسف.وأحمد عبد الصمد ليس سوى مثال أخير، سبقه العشرات من الشهداء، ومنهم علاء مشذوب الذي اغتيل بجوار ضريح الامام الحسين في شباط العام الماضي.والقتلة ليسوا مجرد شراذم وإنما دولة بديلة داخل نسيج الدولة المتهرئة، وهم مستعدون لتصفية البلد من كل أذكيائه […]

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