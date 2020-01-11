2020/01/11 | 11:39 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… كشف تقرير نشرته صحيفة “إندبندنت” البريطانية، بأن تطبيق “واتساب” سيتوقف عن العمل في الملايين من الهواتف الذكية، العاملة بنظامي التشغيل “آندرويد” وiOS.ولن يعمل تطبيق التراسل الفوري الشهير مع الهواتف التي تعمل بإصدارات قديمة من آندرويد وiOS، ابتداءً من شباط القادم، وذلك نظرا لإجراء تحديث مهم على “واتساب” مع نهاية الشهر الجاري.وإلى جانب […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تطبيق واتساب يتوقف عن العمل في الهواتف العاملة بنظامي التشغيل “آندرويد” وiOS) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تطبيق واتساب يتوقف عن العمل في الهواتف العاملة بنظامي التشغيل “آندرويد” وiOS) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).