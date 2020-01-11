بالصـــورة : الاسبـــاب وراء اغتيــال الصحفي احمـــد عبد الصمد .. وهل أبنـــة

2020/01/11 | 11:43 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / سكاي برس

لم يمر يومان على تغريدة للإعلامي العراقي أحمد عبدالصمد، التي هاجم فيها زينب ابنة قاسم سليماني، عقب مناشدتها زعيم حزب الله الإرهابي حسن نصر الله بالثأر لوالدها، موضحًا لماذا لم توجِّه نداءها إلى المرشد الإيراني علي خامنئي؟، حتى وُجد الصحفي مقتولًا في البصرة أمس الجمعة.

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