طقس العراق.. توقعات بسقوط أمطار غزيرة في هذه المناطق من البلاد

2020/01/11 | 11:44 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق توقع المتنبئ الجوي، صادق عطية، السبت، الانواء الجوية في المناطق الشمالية والوسطى ومن ضمنها العاصمة بغداد.وقال عطية في منشور على صفحته بـ “الفيس بوك”، إن “حركة السحب صباح السبت، ويبدو واضحا تأثير الرياح الهابطة الشمالية الغربية في الطبقات العليا خلف المنخفض التي تسبب منع اي تشكل للسحب وتلاشيها”.وأضاف، أن “الاجواء […]

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