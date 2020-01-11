الكناني”اتفاقية العراق مع الصين دخلت في قيد التنفيذ”

2020/01/11 | 11:45 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)…كشف أحمد سليم الكناني رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، اليوم السبت، دخول الاتفاقية التي وقعها العراق في الصين في شهر أيلول الماضي، حيز التنفيذ، واصفاً الاتفاقية بأنها “جبّارة وعملاقة ولا مثيل لها”.وقال الكناني في بيان تلقت المستقلة نسخة منه، إن “اتفاقية العراق مع الصين دخلت في قيد التنفيذ، وهي اتفاقية جبارة لا مثيل […]

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