الاقتصاد النيابية: اتفاقية العراق مع الصين عملاقة لامثيل لها

2020/01/11 | 11:48 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية أحمد سليم الكناني، السبت، دخول الاتفاقية التي وقعها العراق في الصين في شهر أيلول الماضي، حيز التنفيذ، واصفاً الاتفاقية بأنها "جبّارة وعملاقة ولا مثيل لها".

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