عادل عبد المهدي يصل الى مدينة اربيل

2020/01/11 | 11:48 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – الصباح الجديد وصل رئيس حكومة تصريف الأعمال في العراق، عادل عبد المهدي، اليوم السبت، إلى محافظة أربيل، عاصمة إقليم كردستان العراق، على رأس وفد كبير.وذكر مصدر صحفي في العراق أن “الوفد يتألف من نائب رئيس الوزراء وزير المالية فؤاد حسين، ووزير الخارجية محمد علي الحكيم، ووزير التخطيط نوري الدليمي، ووزير التعليم العالي ...

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