العراق يتذيل تصنيف أقوى جوزات السفر في 2020

2020/01/11 | 11:48 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – الصباح الجديد قدم مؤشر The Henley Passport Index، قائمته السنوية لأقوى جوازات السفر حول العالم لعام 2020، ويعتمد في ذلك على عدد الدول التي يمكن لحامل جواز سفر دخولها دون تأشيرة.وبحسب المؤشر فقد تذيل العراق التصنيف حيث حل جواز السفر العراقي في المرتبة 106 بعدد دول وصل لـ28 دولة.فيما حافظت الامارات ...

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