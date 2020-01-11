رئيس الوزراء عادل عبد المهدي يصل أربيل

2020/01/11 | 11:49 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصل رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، اليوم السبت، الى أربيل.

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