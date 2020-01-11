2020/01/11 | 11:49 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السيد الخامنئي يوعز بعد اجتماع عاجل وبحث اسباب سقوط الطائرة الاوكرانية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الفرات نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/01/11 | 11:49.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الفرات نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السيد الخامنئي يوعز بعد اجتماع عاجل وبحث اسباب سقوط الطائرة الاوكرانية) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السيد الخامنئي يوعز بعد اجتماع عاجل وبحث اسباب سقوط الطائرة الاوكرانية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).