 إستشهاد سليماني والمهندس..وكذبة عداء أمريكا لداعش

2020/01/11 | 11:49 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الخبر و إعرابه

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