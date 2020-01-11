جورج بوش: السلطان قابوس كان قوة استقرار في الشرق الأوسط

2020/01/11 | 11:52 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

ذكر الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش الأبن، اليوم السبت، ان السلطان قابوس بن سعيد كان "قوة استقرار" في منطقة الشرق الأوسط وذلك في تعليق على خبر وفاته.

وقال بوش في بيان اوردته وسائل اعلام امريكية "لورا (زوجة بوش) وأنا يحزننا وفاة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد، سلطان عمان، كان قوة استقرار في الشرق الأوسط وحليفا قويا للولايات المتحدة الأمريكية".

وأضاف "جلالته كان له رؤية لعمان حديثة ومزدهرة ومسالمة، وحول هذه الرؤية إلى حقيقة، لورا وأنا محظوظان لزيارته في مسقط الخريف الماضي، وتمتعنا بضيافته الكبيرة، ورأينا كيف طورت قيادته التعليم والفنون عبر دولة عُمان الجميلة، نرسل تعازينا الحارة للشعب العماني".

وأدى سلطان دولة عمان الجديد، هيثم بن طارق آل سعيد، صباح اليوم السبت، اليمين الدستورية أمام مجلس الدفاع في عمان، خلفاً لسلطانها الذي فارق الحياة قابوس بن سعيد.

واعلنت وسائل اعلام عمانية صباح اليوم، وفاة السلطان قابوس بن سعيد عن عمر ناهز 79 عاما.

وحكم قابوس سلطنة عمان منذ العام 1970 بعدما تولى السلطة إثر انقلاب على والده السلطان السابق سعيد بن تيمور.

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