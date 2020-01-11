روسيا: على ايران استخلاص العبر من كارثة الطائرة الأوكرانية

2020/01/11 | 11:52 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

حث رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الروسي، كونستانتيت كوساتشيف، اليوم السبت، إيران التي اعترفت بإسقاط الطائرة الأوكرانية عن غير عمد، على استخلاص "العبر" من هذه المأساة.

ونقلت وكالة الأنباء الروسية "إنترفاكس" عن كوساتشيف قوله "إذا لم يثبت تحليل الصندوقين الأسودين وأعمال التحقيق أن الجيش الإيراني فعل ذلك عمدا، وليس هناك سبب لذلك، يجب إغلاق الحادث.



على أمل أن يكون قد تم استخلاص العبر وأن تتخذ كل الأطراف إجراءات".

وجاءت تصريحات المسؤول الروسي بالتزامن مع تغريدات للرئيس الإيراني حسن روحاني على حسابه الرسمي في موقع "تويتر"، قال فيها إن "إسقاط إيران الطائرة الأوكرانية مأساة كبيرة وخطأ لا يُغتفر".

وذكر حسن روحاني في تغريدة أخرى أن "إيران نادمة جدا على الإسقاط غير المتعمد للطائرة الأوكرانية".

من جانبه قدّم وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف السبت "اعتذارات" بلاده عن كارثة طائرة البوينغ الأوكرانية، بعد اعتراف القوات المسلحة الإيرانية بأن "الطائرة أُسقطت خطأ".

وكانت طهران قد اعترفت في وقت سابق بأن الطائرة الأوكرانية سقطت بقصف نتيجة خطأ بشري غير مقصود، بعد أن رجحت عدة دول غربية أن تكون الطائرة وهي من طراز "بوينغ 737" قد سقطت من جراء التعرض لصاروخ إيراني.

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