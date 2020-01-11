2020/01/11 | 11:52 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/متابعة شارك رئيس هيئة الحشد الشعبي ، فالح الفياض في عزاء قائد فيلق القدس، قاسم سليماني، في طهران ، وأشار أنه يوجه عزاءه لكل من الشعب الإيراني والمرشد خامنئي، وعائلة سليماني.وقال الفياض، خلال مشاركته العزاء في إيران، بحضور المرشد الأعلى للثورة في إيران علي خامنئي، والقائد الجديد لفيلق القدس إسماعيل قآني: إنه "أعتذر لضيفنا المغدور، الذي غُدر بخسة ودناءة، ونالت منه أيادي الشر في أراضي العراق، أراضي الحسين، التي لا طالما دافع عنها وساندها".وأضاف الفياض: "أنقل تعازي كل العراق والحكومة والشعب الذي شيعه في بغداد وأكثر من مدينة في العراق، شاكرين ما قدمه للعراق".كما ذكر الفياض أبو مهدي المهندس الذي قضى مع سليماني في الضربة الأمريكية، وقال "اختلطت دماؤهما".وفجر الجمعة، قُتل سليماني ونائب رئيس هيئة "الحشد الشعبي" أبو مهدي المهندس، وأشخاص آخرين كانوا برفقتهما، في قصف صاروخي أمريكي استهدف سيارتين كانوا يستقلونهما على طريق مطار بغداد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد ..كلمة الفياض بمجلس عزاء سليماني) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد ..كلمة الفياض بمجلس عزاء سليماني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).