غوارديولا يتحدث عن تعافي لابورت من الإصابة

2020/01/11 | 11:53 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

ابدى مدرب مانشستر سيتي بيب غوارديولا، إعجابه بالتقدم الذي يحققه إيمريك لابورت للتعافي من الإصابة، لكنه قال إنه سينتظر قرار الفريق الطبي قبل عودة المدافع الفرنسي للمشاركة مع الفريق.

ويعاني لابورت من إصابة في ركبته اليمنى تعرض لها خلال مواجهة برايتون في أيلول الماضي، وخضع لجراحة لكنه عاد للتدريب منفردا حاليا.

وقال غوارديولا في مؤتمر صحفي قبل مواجهة سيتي خارج أرضه مع أستون فيلا بعد غد الأحد: "إنه يتدرب يوميا وانهى التدريب بشعور رائع وبدون ألم".

وتابع: "لا أعرف صراحة متى سيكون جاهزا للمشاركة لبضع دقائق لكنه بالتأكيد قريب من ذلك.



إنه يتحرك جيدا للغاية وأعتقد أن الجراحة كانت جيدة".

وخلال فترة غياب لابورت عانى حامل اللقب دفاعيا وتأخر بفارق 14 نقطة خلف ليفربول المتصدر رغم أنه خاض مباراة أكثر من فريق المدرب الألماني يورجن كلوب.

وأضاف المدرب الإسباني: "إيمريك يلعب في الجانب الأيسر وسريع.



بالطبع عودته مهمة لنا لكن يجب احترام مدى تقدمه في التعافي من الإصابة".

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