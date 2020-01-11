2020/01/11 | 12:06 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق أفاد مصدر أمني، اليوم السبت، بنجاة البروفسور ابراهيم سعيد البيضاني الامين العام للاتحاد الدولي للمؤرخين في بغداد من محاولة اغتيال.وقال المصدر في حديث لـ”يس عراق” إن “مجهولين حاولوا اغتيال، البروفسور ابراهيم سعيد البيضاني الامين العام للاتحاد الدولي للمؤرخين في بغداد”.وأضاف أن “البروفيسور البيضاني نجا من المحاولة بتعرضه فقط لطعنات وتم […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نجاة بروفيسور عراقي من محاولة اغتيال في بغداد) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نجاة بروفيسور عراقي من محاولة اغتيال في بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).