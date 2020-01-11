نائب بسائرون يطالب الحكومة والبرلمان بموقف حاسم حول رفض أمريكا سحب قواتها من العراق

2020/01/11 | 12:06 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

أكد عضو تحالف سائرون، سلام الشمري، السبت 11 كانون الثاني 2020)، أن رفض الولايات المتحدة الطلب العراقي بانسحاب قواتها من العراق أمر لا يمكن القبول به، وسيزيد من حدة الازمة في المنطقة.

وقال الشمري في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "البرلمان والحكومة ومعهما للشعب بكافة أطيافه مع تعزيز أمن واستقرار وسيادة البلاد وضد أي محاولات إقليمية ودولية لخرق هذه الثوابت".

وأضاف البيان أنه "على بعض الدول الابتعاد من اتخاذ العراق ساحة لتصفية الحسابات وعليها عدم التجاوز في ظل حق العراق وحسب القانون الدولي اتخاذ خطوات ضدها".

وطالب عضو تحالف سائرون "الحكومة والبرلمان باتخاذ موقف حاسم من رفض الولايات المتحدة مناقشة انسحاب قواتها من البلاد"، داعيا "البرلمان بجميع كتله الوقوف صفا واحدا رافضا ومستنكرا التجاوزات على سيادة البلاد وعدم السكوت عنها استجابة لمطالب الشارع بحفظ أمن البلاد وسيادته واستقراره".

بغداد اليوم - بغداد

أكد عضو مجلس النواب، ستار العتابي، السبت (11 كانون الثاني 2020)، أن القوات الامريكية مازالت مصرة على بقائها في الأراضي العراقية رغم جميع القرارات المنددة بخروجها.

وقال العتابي، في حديث خص به (بغداد اليوم)، إن "أمريكا تح

بغداد اليوم-بغداد

رد النائب عن حزب الفضيلة، عبد الحسين الموسوي، السبت (11 كانون الثاني 2020)، على بيان الوقف الشيعي حول جامع الرحمن في العاصمة بغداد.

وذكر المكتب الإعلامي للموسوي في بيان تلتقه (بغداد اليوم) "رداً على المغالطات الواضحة والا

بغداد اليوم-بغداد

قال النائب عن كتلة صادقون النيابية، وهي الجناح السياسي لحركة عصائب أهل الحق، نعيم العبودي، السبت (11 كانون الثاني 2020) إن القوات الامريكية، أصبحت رسميا قوات "احتلال".

وأوضح العبودي، عبر تغريدة على منصة تويتر، أن &qu

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