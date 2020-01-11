الحشد الشعبي يدمر مضافة لداعش ضمن عمليات “علي ولي الله الثالثة” جنوب الموصل

2020/01/11 | 12:12 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دمرت قوة من الحشد الشعبي، السبت، مضافة لداعش ضمن عمليات “علي ولي الله الثالثة” جنوب الموصل.وقال اعلام الحشد في بيان وتلقته وكالة صدى إن، قوات الحشد الشعبي التي تنفذ عمليات علي ولي الله الثالثة” في جزيرة الحضر جنوب الموصل، دمرت، صباح اليوم، مضافة كبيرة لداعش الإرهابي واستولت على دراجة نارية.و انطلق اللواءان 44

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