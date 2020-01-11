مشاهد من تشييع جثامين الصحفيين أحمد عبدالصمد وصفاء غالي

2020/01/11 | 12:12 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد شيعت جثامين المراسل الصحفي أحمد عبدالصمد وزميله المصور صفاء غالي إلى مثواها الأخير في مقبرة وادي السلام بمحافظة النجف، وسط حذر شديد من اهله وذويه خوفا من على المشيعين من الاستهداف.واظهرت مشاهد مصورة تشييع جثامين الراحلين في محافظة النجف، فجر اليوم السبت، بعد اغتيالهم في محافظة البصرة مساء امس الجمعة من […]

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