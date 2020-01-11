اغتيال مراسل ومصور قناة عراقية والسفير يتدخل

2020/01/11 | 12:51 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دان السفير البريطاني لدى العراق، ستيفن هايكي، اغتيال مراسل قناة دجلة الفضائية، احمد عبد الصمد، ومصور القناة صفاء غالي....

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