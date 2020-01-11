الكشف عن مشروع جديد لتخزين الوقود في كربلاء بطاقة خزنية تبلغ ٧ مليون لتر

2020/01/11 | 12:52 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت شركة توزيع المنتجات النفطية، السبت، عن مشروع جديد لتخزين الوقود في كربلاء بطاقة خزنية تبلغ ٧ مليون لتر.

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