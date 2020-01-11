اول تصريح لسلطان عمان الجديد

2020/01/11 | 12:53 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / ادى السلطان هيثم بن طارق آل سعيد ، السبت ، القسم الدستوري ، ليكون سلطانا لعمان خلفا للراحل قابوس بن سعيد.وفي اول تصريحات له قال السلطان الجديد : عازمون على السير على نهج السلطان قابوس والبناء عليه ، وسوف نرتسم خط السلطان قابوس في السياسة الخارجية.واضاف بن طارق :سنحرص على حسن […]

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