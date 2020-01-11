الجيش الليبي يأمر بإغلاق منافذ بحرية لوقف عمليات تهريب الاسلحة

2020/01/11 | 12:54 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أصدر الجيش الوطني الليبي، اليوم السبت، أمرا لمصلحة الموانئ والنقل البحري، بالإعلان دوليا عن منع السفن من الإبحار إلى ميناءي مصراتة والخمس.

ويأتي قرار الجيش الليبي لصدّ عمليات تهريب الأسلحة عبر المنافذ الحدودية الخاضعة لسيطرة حكومة السراج.

وليست هذه المرة الأولى التي يطالب فيها الجيش بإغلاق المنافذ الحدودية، المُستغلة من طرف الميليشيات، فقد فرض الجيش الوطني حظرا بحريا على الموانئ الواقعة غربي ليبيا، داعيا تركيا للكف عن تأجيج الصراع في البلاد وقتل الليبيين عبر الأسلحة والإمدادات العسكرية التي ترسلها إلى الميليشيات عبر منافذ البلاد.

وجاءت دعوات الجيش الوطني الليبي بعد رصد وصول شحنات من الأسلحة والذخائر والمدرعات والمعدات العسكرية التركية، إلى النقاط الحدودية التي تسيطر عليها حكومة السراج.

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