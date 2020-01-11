القضاء الايراني يأمر بتسريع الاجراءات المتعلقة بحادث الطائرة الاوكرانية

2020/01/11 | 12:54 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أمر رئيس السلطة القضائية الإيرانية، إبراهيم رئيسي، اليوم السبت، بضرورة جمع الوثائق والإسراع في الإجراءات القضائية المتعلقة بشأن حادث إسقاط الطائرة الأوکرانیة المنكوبة.

وبحسب وكالة "إرنا" الايرانية أصدر رئيسي "أمرا موجها إلى رئيس سلطة القضاء العسكري، أعرب فيه عن تعازيه لسقوط ضحايا جراء الحادث، الذي راح ضحيته عشرات المواطنين الإيرانيين ومن جنسيات أخرى".

وأكد على ضرورة "جمع الوثائق المتعلقة من هيئة أرکان القوات المسلحة والحرس الثوري ومنظمة الطیران المدني وتسريع الإجراءات القضائية المتعلقة والاستماع لتوضيحات المسؤولين بشأن حادث إسقاط الطائرة الأوكرانية المنكوبة".

وطالب رئيسي بـ"محاسبة المسؤولين في الحادث وفقا للتعليمات والشؤون القضائية واطلاعه بالنتائج".

وتحطمت طائرة بوينغ أوكرانية، صباح يوم الأربعاء الماضي، أثناء قيامها برحلة من طهران إلى كييف بعد إقلاعها من مطار طهران.



وأسفر الحادث عن مقتل 176 شخصا.

وكانت الطائرة تقل 167 مسافرا من مواطني إيران وأوكرانيا وكندا وألمانيا والسويد وأفغانستان، إضافة إلى الطاقم المؤلف من 9 أشخاص.

وفي وقت سابق من صباح اليوم السبت، أعلن الرئيس الإيراني، حسن روحاني، أن إيران ستواصل التحقيق في "الخطأ الذي لا يغتفر" الذي أدى إلى تحطم الطائرة الأوكرانية ومقتل 176 شخصًا.

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