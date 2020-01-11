ناشطون يحشدون لمليونية طلابية الاحد

2020/01/11 | 12:54 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد دعا ناشطون على مواقع التواصل الى "مليونية طلابية"يوم غد الاحد. واطلق الناشطون شعار "مسيرة العراق "على المليونية المقرر ان يلبي الطلبة في بغداد ومحافظات الوسط والجنوب الدعوة والخروج بمليونية دعما لمطالب الشعب.

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