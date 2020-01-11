الحشد يدمر مضافة لداعش جنوب الموصل

2020/01/11 | 12:55 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أعلنت هيئة الحشد الشعبي، اليوم السبت، عن تدمير قواتها مضافة لداعش ضمن عمليات "علي ولي الله الثالثة" جنوب الموصل.

وقالت الهيئة في بيان، تلقت "الغد برس" نسخة منه، ان "القوات التي تنفذ عمليات (علي ولي الله الثالثة) في جزيرة الحضر جنوب الموصل، دمرت صباح اليوم، مضافة كبيرة لداعش الإرهابي واستولت على دراجة نارية".

وانطلق اللواءان 44 و25 بالحشد الشعبي، صباح اليوم السبت، بعملية "علي ولي الله الثالثة" لإكمال تطهير جزيرة الحضر جنوب الموصل من فلول داعش.

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