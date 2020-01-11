التشكيلة الأساسية للمنتخب الاولمبي امام البحرين

2020/01/11 | 12:55 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أعلن المدرب عبد الغني شهد، اليوم السبت، عن تشكيلة المنتخب الاولمبي الرسمية امام البحرين.

وذكر شهد، ان "في حراسة المرمى سيكون علي كاظم وفي خط الدفاع كل من حسن رائد ومنتظر ستار ونجم شوان ومصطفى محمد".

واضاف، ان "لخط الوسط عمر عبد الرحمن وعبد العباس اياد وحسين جبار ومحمد مزهر ومحمد رضا وفي خط المقدمة مراد احمد".

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