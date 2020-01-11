“السوداني” يكشف أسباب ارتفاع المبالغ المخصصة للرواتب بالموازنة

2020/01/11 | 13:04 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / كشف عضو مجلس النواب النائب محمد شياع السوداني، عن اسباب ارتفاع نسبة المبالغ المخصصة للرواتب في الموازنة العامة.وقال السوداني : إن “القرارات الاخيرة بإرجاع المفسوخة عقودهم من الجيش والشرطة والحشد الشعبي وتعيين الخريجين أسهمت في ارتفاع نسبة المبلغ المخصصة للرواتب الى 14 ترليون دينار”.واشار أن “نسبة الصرف في الموازنة لم تتجاوز […]

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