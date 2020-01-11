2020/01/11 | 13:08 - المصدر: بغداد اليوم

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القبض على متهم سرق 36 مليون دينار من أحد المواطنين في كربلاء

يتبع .



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بغداد اليوم-ديالى

أعلن مسؤول محلي في محافظة ديالى، السبت (11 كانون الثاني، 2020) إكمال الأحزمة الامنية لإعادة نازحي قريتين في حوض الوقف شمال شرق المحافظة.

وقال مدير ناحية ابي صيدا وكالة (30 كم شمال شرق بعقوبة) عبدالله الحيالي في حديث لـ(بغ

بغداد اليوم-بغداد

توقع المتنبئ الجوي، صادق عطية، السبت (11 كانون الثاني 2020)، الانواء الجوية في المناطق الشمالية والوسطى ومن ضمنها العاصمة بغداد.





وقال عطية في منشور على صفحته بـ "الفيس بوك"، إن "حركة السحب صباح السبت، ويبدو واض

بغداد اليوم- ديالى

أكد مجلس ديالى المنحل، السبت (11 كانون الثاني 2020)، بان استثمار بحيرة حمرين سيحقق الاكتفاء الذاتي من الاسماك خلال 6 أشهر فقط.

وقال رئيس اللجنة الزراعية في المجلس حقي الجبوري في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "بحيرة حمري

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