مأساة أيام الحصار تعاد لذاكرة العراقيين


مأساة أيام الحصار تعاد لذاكرة العراقيين
2020/01/11 | 13:12 - المصدر: سومر نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

سومر نيوز..

تهديدات ترامب بفرض عقوبات على العراق، دفعت العراقيين لاستعادة معاناتهم خلال فترة الحصار الاقتصادي، في التسعي...

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