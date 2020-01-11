2020/01/11 | 13:12 - المصدر: سومر نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
سومر نيوز..
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
مأساة أيام الحصار تعاد لذاكرة العراقيين) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
سومر نيوز..
تهديدات ترامب بفرض عقوبات على العراق، دفعت العراقيين لاستعادة معاناتهم خلال فترة الحصار الاقتصادي، في التسعي...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
مأساة أيام الحصار تعاد لذاكرة العراقيين) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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