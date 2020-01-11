مأساة أيام الحصار تعاد لذاكرة العراقيين

2020/01/11 | 13:12 - المصدر: سومر نيوز

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سومر نيوز..



تهديدات ترامب بفرض عقوبات على العراق، دفعت العراقيين لاستعادة معاناتهم خلال فترة الحصار الاقتصادي، في التسعي...

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